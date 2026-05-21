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Villafranca d'Asti

Muore sulla bisarca che tampona un camion e prende fuoco [VIDEO]

E' accaduto intorno ale 13,15. Traffico bloccato sulla corsia verso Piacenza

Daniela Peira

Daniela Peira

21 Maggio 2026 14:34:25

Muore sulla bisarca che tampona un camion e prende fuoco

L'alta colonna di fumo nero è stato il "segnaposto" di un gravissimo incidente che si è verificato sull'autostrada Torino-Piacenza, corsia sud all'altezza di Villafranca d'Asti intorno alle 13,15 di oggi.

Incidente nel quale ha perso la vita un camionista alla guida di una bisarca carica di autovetture e furgoni diretta verso Asti.  

La bisarca, su un tratto piano e rettilineo poco prima di arrivare sotto il ponte che porta alla frazione San Grato, ha tamponato violentemente un altro camion che la precedeva.

E' stato un urto violentissimo. Qualche testimone, pur in attesa degli accertamenti ad opera della Polizia Stradale di San Michele di Alessandria, ha pensato ad un malore del camionista della bisarca perché non avrebbe neppure accennato ad una frenata, come se non fosse più in grado di controllare la guida del mezzo. E poi la velocità con la quale ha impattato, che ha completamente distrutto la cabina. Un urto dal quale è scaturito un incendio che, dalla cabina, è passato al rimorchio mandando in fumo tutto il carico di vetture e furgoni. Da qui il fumo nero che si vedeva anche a grande distanza.

Sul posto Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, elisoccorso e alcune ambulanze. Poco fa il corpo senza vita del camionista è stato recuperato dalla cabina.

Lunghe code si sono formate sulla corsia verso Asti dal casello di Villanova d'Asti fino al luogo dell'incidente. Casello che è stato chiuso facendo riversare sulla statale l'intenso traffico.

(Video gentilmente concessi da Antonio Pappone e Marco Lavagnino - Video aereo dei Vigili del Fuoco)

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