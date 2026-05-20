Frontale tra auto al passaggio a livello

Gravissimo incidente oggi pomeriggio a Castagnole Lanze, sulla provinciale all'altezza del passaggio a livello ferroviario.

Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Un impatto violentissimo che ha provocato gravissime ferite alle due donne che erano alla guida delle vetture.

Entrambe sono state soccorse in eliambulanza e portate via in volo in una lotta contro il tempo.

Sul posto sono rimasti i Vigili del Fuoco che hanno coadiuvato il personale del 118 nelle prime cure alle donne ferite e hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area mentre le forze dell'ordine si sono occupate della viabilità e del rilievo dell'incidente.

Vista la gravità dello scontro, la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire proprio il soccorso ai feriti e tutte le operazioni necessarie per ricostruire la dinamica.