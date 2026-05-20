Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Castagnole Lanze

Frontale tra auto al passaggio a livello

Grave incidente oggi pomeriggio sulla provinciale. Due donne ferite portate via in eliambulanza al Cto

Daniela Peira

Daniela Peira

20 Maggio 2026 21:04:19

Frontale tra auto al passaggio a livello

Gravissimo incidente oggi pomeriggio a Castagnole Lanze, sulla provinciale all'altezza del passaggio a livello ferroviario.

Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Un impatto violentissimo che ha provocato gravissime ferite alle due donne che erano alla guida delle vetture.

Entrambe sono state soccorse in eliambulanza e portate via in volo in una lotta contro il tempo.

Sul posto sono rimasti i Vigili del Fuoco che hanno coadiuvato il personale del 118 nelle prime cure alle donne ferite e hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area mentre le forze dell'ordine si sono occupate della viabilità e del rilievo dell'incidente.

Vista la gravità dello scontro, la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire proprio il soccorso ai feriti e tutte le operazioni necessarie per ricostruire la dinamica.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133