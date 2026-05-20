Asti piange Francesco “Chicco” Rissone: un’anima tra musica e sport

La città di Asti perde oggi una delle sue figure più amate e poliedriche. All’età di 70 anni si è spento questa mattina, all’ospedale Massaia, Francesco “Chicco” Rissone. Ex dipendente Enel in pensione, Rissone non era solo un volto noto per la sua carriera professionale, ma rappresentava un punto d’incontro unico tra la sensibilità artistica e il rigore della disciplina sportiva.

Per molti, Chicco era "la voce e la chitarra". Musicista eccellente, specializzato nella chitarra acustica, era stato uno dei pilastri della band CSN & Booyoun’ insieme a Sergio Pesce, Nico Aloisio e Franco Bogliano. Il gruppo, dedito al repertorio leggendario di Crosby, Stills, Nash & Young, non si limitava all'intrattenimento: Rissone ha infatti portato la sua musica in innumerevoli concerti di solidarietà e rassegne culturali, spesso collaborando con il dottor Franco Testore nell'organizzazione di eventi benefici. Aveva anche partecipato al Premio Tenco nel 1991 con lo stesso Sergio Pesce e Giorgio Conte. La sua passione comunicativa lo aveva portato anche dietro i microfoni, dove aveva lavorato come speaker per Radio Monferrato.

Se la musica era il suo linguaggio, lo sport era la radice della sua famiglia. Chicco era cresciuto in una vera e propria dinastia di atleti: fratello della vicecampionessa mondiale di karate Cristina Rissone, di Gianni (fondatore della scuola CSKS scomparso nel 2022) e di Luciano (vicecampione italiano di karate e atleta della “Vittorio Alfieri”, mancato nel 2019). Lui stesso aveva iniziato il suo percorso nelle arti marziali con il judo, disciplina che lo aveva formato nel fisico e nello spirito.

Coerente con una vita spesa per la comunità e per il prossimo, Chicco Rissone ha compiuto un ultimo, straordinario gesto di generosità: la famiglia ha infatti autorizzato la donazione delle cornee, trasformando il momento del dolore in un'opportunità di speranza per gli altri. Lascia la moglie Giuliana, insegnante in pensione, e i figli Marco, medico, e Cristiano, ingegnere. Il rosario, di cui non si conosce ancora l’orario, sarà venerdì in Cattedrale dove, sabato, saranno celebrate anche le esequie.