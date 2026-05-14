«Tu devi solo pensare a fare la femmina»: accusato di violenza alla convivente mentre lei era bloccata dai farmaci

«Piccola, tu devi solo fare la femmina». Questa frase è la più “gentile” fra quelle contenute nella denuncia (e nelle intercettazioni) che hanno portato all’arresto di un astigiano di 44 anni, C. T.

Gravissime le accuse a suo carico: maltrattamenti, lesioni personali dolose e numerosi episodi di violenza sessuale.

Il tutto reso ancora più grave dal fatto che la vittima, l’ex convivente, è una donna con una riconosciuta invalidità del 100% associata ad una grave fragilità psichica. Una condizione, quella della donna, che ha pesato sulla scelta da parte dell’arrestato.

L’uomo, infatti, senza lavoro e dedito a furti e ad altri reati contro il patrimonio, aveva scelto lei perché era assegnataria di un alloggio popolare (così lui aveva un luogo in cui vivere) ed era anche destinataria, per via delle sue condizioni di salute, di pensione di invalidità e assegno di inclusione.

Qui la parte dello sfruttamento delle risorse della donna.

Ma c’è un altro tipo di sfruttamento dietro a tutta la vicenda: l’arrestato considerava il corpo della vittima sua proprietà privata, con licenza di farne l’uso che voleva, quando e quanto gli garbasse.

Una situazione che andava avanti dal 2017 e che aveva portato la donna all’esasperazione tanto che in più di un’occasione aveva detto di sentirsi una “prigioniera”.

Pioggia di insulti all'ordine del giorno



La sua invalidità era fonte di continui insulti ed offese che minavano fortemente la sua autostima. Parole durissime che venivano ripetute più volte al giorno, in continuazione. Compreso l’invito a togliersi la vita vista la sua “inutilità” e l’augurio di insorgenza di tumori. Al punto che davvero la vittima aveva, in un caso, tentato il suicidio con il cavo di un caricabatteria.

Le botte, compagne di vita

E se le parole feriscono ma non lasciano segni, i pugni, i calci, gli schiaffi, gli spintoni contro mobili e muri di casa i segni li lasciano eccome.

La donna ha raccontato che le botte, al pari delle offese, erano all’ordine del giorno. Pugni in testa così forti da andare al Pronto Soccorso (numerosi i verbali in mano gli investigatori della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica) ma anche altre lesioni gravi. Per i motivi più banali. Una volta è bastato un litigio futile per essere presa a calci e pugni ed essere spinta sul balcone con il terrore di essere buttata giù. Un’altra volta sono state le (legittime) lamentele della donna che non aveva ricevuto alcun regalo il giorno del suo compleanno a scatenare la furia dell’uomo. In un altro caso ancora la donna ha tardato ad aprirgli la porta di casa ed è stata percossa con rami di fiori che l’uomo aveva rubato per lei ma aveva usato per farle male a braccia e testa. E poi la volta in cui, durante un litigio casalingo, lui le ha spruzzato contro della candeggina tossica.



Un inferno in camera da letto



C’è poi il delicatissimo capitolo che riguarda le violenze sessuali lamentate dalla vittima. Ha parlato di rapporti non consensuali ripetuti, quasi quotidiani. L’uomo avrebbe approfittato del fatto che la sua vittima, in cura psichiatrica, assumesse farmaci che le mantenevano la lucidità consentendole di comprendere cosa le accadesse intorno ma la privavano di capacità di reagire, subendo così totalmente le pulsioni sessuali del convivente. Il quale non aveva mai tenuto conto dei suoi dinieghi e delle sue suppliche di lasciarla in pace.

Ed è stata proprio in una di queste rimostranze che lui le ha detto che il suo unico ruolo era quello “da femmina”.



Le intercettazioni e la paura di non essere creduta

La donna aveva già in altre occasioni sporto denuncia contro l’arrestato, ma l'aveva poi sempre ritirata perché aveva paura della sua reazione. Anche ultimamente, quando un’amica era andata a vivere da lei per aiutarla, per paura di vedere rientrare a casa l’ex convivente, ogni sera sbarravano la porta di ingresso con un mobile per impedirne il passaggio.

Non solo. Aveva anche molta paura di non essere creduta. Un po’ per la sua condizione di fragilità psichica un po’ perché convinta da lui che nessuno avrebbe prestato ascolto ai suoi racconti.

Ma la rete di sostegno attorno a lei, fatta di investigatori, assistenti sociali e medici che di volta in volta avevano a che fare con lei avevano toccato con mano i segni delle violenze.

E all’ultimo ricovero in Pronto Soccorso, erano state decise intercettazioni telefoniche e ambientali, nell’abitazione della donna. I risultati dell’indagine guidata dal pm Laura Deodato hanno dato pieno riscontro a quanto da lei raccontato.

Non ha altri posti in cui vivere se non il carcere

All'udienza di convalida che si è tenuta in tribunale ad Asti, l'imputato ha risposto alle domande del gip e ha parzialmente ammesso i maltrattamenti mentre ha fermamente negato la violenza sessuale, affermando che si trattava sempre di rapporti consenzienti. Il suo avvocato d'ufficio non ha nemmeno chiesto l'attenuazione della misura cautelare da detenzione in carcere ad arresti domiciliari perché l'indagato non ha un luogo in cui scontarli. Niente famiglia, niente amici, nessuna casa a sua disposizione, solo quella della ex convivente che lo ha denunciato.

(Foto di copertina generata da AI)