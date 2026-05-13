Pomeriggio di incidenti

Un pomeriggio "caldo" quello di ieri per le squadre di turno al Comando dei Vigili del Fuoco di Asti.

A distanza di nemmeno due ore sono stati chiamati su due importanti incidenti stradali.

Il primo, in ordine di tempo, sulla statale per Alessandria, nel comune di Castello d'Annone all'incrocio per Cerro Tanaro.

Due auto si sono scontrate e lo schianto ha provocato tre feriti che sono stati soccorsi da ambulanze. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.

Poco dopo altro intervento, questa volta in autostrada, sulla Torino-Piacenza in corsia sud. Qui l'incidente ha interessato due mezzi usati per lavoro: un furgone ha tamponato un camion provocando il ferimento del conducente del mezzo più piccolo.

Insieme ai Vigili del Fuoco di Asti anche squadre da Alessandria, soccorritori del 118 e la polizia autostradale di San Michele.