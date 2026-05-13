Aveva 80 grammi di cocaina addosso: arrestato

A distanza di pochi giorni arriva un altro risultato di controllo del territorio soprattutto nel mondo dello spaccio da parte della Squadra Mobile di Asti.

Controllo che è avvenuto in una "zona calda" della città, ovvero la stazione ferroviaria dove gli investigatori, non in divisa, hanno riconosciuto un noto spacciatore straniero, clandestino, che era appena sceso dal treno da Torino, in passato già arrrestato dagli stessi poliziotti per spaccio di cocaina.

Lo hanno fermato e controllato e lui subito ha opposto resistenza con calci e morsi nel tentativo di darsi alla fuga. Il motivo è stato presto svelato dalla perquisizione: addosso aveva un ovulo di cocaina e alcune dosi già pronte per lo spaccio per un peso totale di 80 grammi. Sempre addosso aveva sostanza da taglio e materiale usato per confezionare le dosi oltre a denaro contante che probabilmente era l'incasso delle prime "vendite" della giornata.

Dopo averlo portato in Questura per la compiuta identificazione, gli investigatori hanno accertato che a carico del cittadino straniero era pendente un mandanto di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Asti per scontare 1 anno e 10 mesi sempre per spaccio di droga in occasione di fatti commessi fra Asti e Torino dal 2017 al 2022.

Inevitabile l'arresto sia per la flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sstupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e in ottemperanza al mandato di cattura.