Arrestato per i maltrattamenti alla convivente invalida al 100%

Un uomo violento che da anni (almeno dal 2017 in avanti) ha avuto nella convivente (oggi ex) la sua vittima prediletta sulla quale sfogare comportamenti violenti, attraverso lesioni personali e violenza sessuale. Approfittando anche del fatto che la donna, 50 anni, è portatrice di invalidità civile riconosciuta al 100%. La coppia non ha figli.

Resta in carcere l'astigiano già ristretto al Lorusso e Cutugno di Torino anche dopo l'udienza di convalida davanti al Gip dopo l'ordinanza disposta al termine di una lunga e accurata indagine dei poliziotti della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica del Tribunale di Asti.

Gravissimi gli indizi a suo carico per il reato di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi, di plurime lesioni personali dolose e di ripetuti atti di violenza sessuale.

Nel fascicolo che ha portato al suo arresto, moltissimi verbali di accesso al Pronto Soccorso di Asti per aggressioni fisiche e verbali subite dalla donna la quale in passato aveva già sporto alcune querele nei confronti del convivente salvo poi ritirarle per paura di ripercussioni sulla sua incolumità.

Ma era una situazione così grave e perdurante che più volte la donna ha tentato di togliersi la vita. Era seguita dai servizi sociali ed era in cura presso la Psichiatria dell'ospedale di Asti. Proprio questa rete di sostegno territoriale è stata al centro dlela collaborazione con la Procura della Repubblica che è dall'autunno scorso che lavora a questa delicata e complessa indagine. In poco tempo sono stati raccolti elementi tali di colpevolezza nei confronti dell'uomo da portare alla sua carcerazione per interrompere i maltrattamenti in atto.

Ed è stato l'ennesimo accesso al Pronto Soccorso dell'ospedale di Asti, con relativo verbale inviato alla pg, ad aver fatto esasperare la donna, spaventata, la quale ha raccontato dettagliatamente tutto quanto aveva subito e stava continuando a subire. Con riscontri alle violenze segnalate.

La persona offesa aveva paura di non essere creduta, si legge in una nota della Procura, ma gli investigatori hanno appurato che, nonostante la sua fragilità, era chiara la sua volontà di interrompere definitivamente la relazione con l'uomo il quale, dal suo canto, non accettava di essere lasciato. Nei giorni scorsi la goccia che ha fatto traboccare il vaso: all'ennesimo comportamento violento, la convivente ha chiesto l'intervento di una Volante che l'ha sottratta al maltrattamento e l'ha collocata provvisoriamente in una struttura protetta.

Il 44enne ha continuato a cercarla e minacciarla al punto da convincere il Gip ad arrestarlo. Tanto più che all'interrogatorio di garanzia l'uomo ha ammesso parzialmente le accuse che gli vengono rivolte.