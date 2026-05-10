Raid dei ladri al cimitero: decine di tombe con lapidi rotte e spogliate di vasi e portaceri

La ricorrenza della Festa della Mamma ha portato più persone del solito al cimitero di San Damiano per fare visita alle mamme defunte in questo giorno così particolare. E tante di loro hanno trovato una sorpresa estremamente sgradevole: lapidi divelte o "bucate" per strappare via tutto quello che può essere rivenduto al mercato dei metalli.

Da moltissime tombe, siano esse ospitate nelle cappelle di famiglia che nei colombari, sono spariti vasi (dai più grandi a quelli più piccoli "appesi" sulle lapidi), portaceri, altri oggetti ornamentali in metallo come statuine e crocifissi.

E già questo, di per sè, è un grande danno anche perché, soprattutto nei colombari, sono forniture omogenee e ai proprietari dei loculi serve cercare gli stessi modelli per ripristinare il decoro e la funzionalità cui erano destinati. Ma a questo già ingente danno si aggiunge quello fatto per strappare via questi componenti che, in molti casi, hanno comportato delle martellate sulle lapidi per non "perdere tempo" con cacciaviti e altri attrezzi che servono a svitarli delicatamente.

In tanti hanno scritto indignati di quanto accaduto e hanno postato foto dei danni subiti.

«Siamo perfettamente a conoscenza di questo gesto rivoltante - commenta il sindaco Davide Migliasso - rubare in un cimitero è il massimo della mancanza di rispetto per i defunti. Posso rassicurare che ci sono indagini in corso e sono stati raccolti elementi utilizi e significativi per identificare gli autori di questi furti e danneggiamenti».

Il sindaco ha ricordato che Polizia locale e Carabinieri hanno acquisito le immagini dalle telecamere di sorveglianza cittadine (San Damiano ne conta 90) per tracciare i transiti e arrivare ai responsabili che dovranno rispondere di questo gesto indecente.

«Vorrei anche rivolgermi ai cittadini con un appello con più sfaccettature - prosegue Migliasso - Intanto invito tutti a non acquistare materiale di valore, soprattutto in metallo, per abbellire le tombe e le lapidi perché purtroppo in tutte le città i cimiteri sono un obiettivo prediletto dai ladri. Invito poi tutti coloro che hanno subito furti o danneggiamenti a sporgere denuncia alle forze dell'ordine e a farlo tempestivamente perché le telecamere di videosorveglianza, per ragioni di privacy, sovrascrivono le immagini dopo una settimana e si rischia di non avere più il materiale per ricercare gli autori».

Intanto, proprio le forze dell'ordine del posto (polizia locale e carabinieri) hanno intensificato i passaggi delle pattuglie sia nel cimitero del concentrico che in quelli di Gorzano e San Pietro.

(Immagini tratte dal gruppo Facebook Sei di San Damiano d'Asti se...)