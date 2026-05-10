A chi è stata rubata la collezione di banconote antiche?

Ha scelto la via dei social, la Questura di Alessandria per cercare i legittimi proprietari di una serie di oggetti di provento furtivo che sono stati sequestrati nei giorni scorsi durante un'operazione.

Questo l'elenco dettagliato degli oggetti sotto sequestro: 2 piattini e 1 contenitore a forma di conchiglia, 2 vassoi e 1 piatto in argento, 6 ciotole per salse, 4 portatovaglioli in metallo, servizio di posate, 1 borsetta da teatro e 1 collana con pietre, 4 orologi con quadrante bianco, vasellame vario in metallo, portagioie a forma di tartaruga, animali in metallo, 2 medaglie, 1 smartphone IPhone 17 Pro e uno Motorola Moto G05. E poi una intera collezione di banconote e monete antiche di vari Stati e periodi storici.

«Chiunque riconosca gli oggetti o ritenga di esserne il legittimo proprietario - scrive la Questura di Alessandria in una nota - è invitato a presentarsi presso gli uffici della Questura di Alessandria, munito di eventuale documentazione comprovante la proprietà (scontrino d'acquisto, numero di serie, denuncia di furto, fotografie)».

Per ulteriori informazioni conttattare la Questura al numero 0131-310712 oppure via Pec dipps102.00i0@pecps.poliziadistato.it