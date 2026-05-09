Mamma e neonato investiti ieri: non sono in pericolo di vita

Sono relativamente buone le notizie che arrivano da Cto e Regina Margherita di Torino, gli ospedali in cui ieri pomeriggio sono stati portati in eliambulanza madre e figlioletto di 4 mesi dopo essere stati investiti da un'auto mentre la donna attraversava davanti al Comando dei Vigili del Fuoco in zona nord di Asti.

La donna, che era entrata al Cto in codice rosso, ha riportato un trauma maxillo-facciale e un trauma al bacino; entrambi clinicamente importanti ma non è in prognosi riservata nè in pericolo di vita. Il bimbo, con ingresso in codice giallo all'ospedale infantile torinese, ha riportato politrauma cranico e addominale e si trova ancora in osservazione ma anche per lui, per fortuna, le condizioni non sono gravi.

Al momento dell'incidente il piccolo era in braccio alla madre che lo trasportava con il "marsupio" aderente al suo corpo.