Presi dai carabinieri dopo il furto di blocchetti di Gratta e Vinci

Avevano pensato che forse la fortuna li stava aspettando in uno di quei 127 Gratta e Vinci rubati in una tabaccheria di Robella ma non hanno fatto i conti con i carabinieri.

Il furto è avvenuto giovedì mattina, quando quattro uomini si sono impossessati dei blocchetti di lotteria istantanea per darsi poi alla fuga verso il Chivassese.

A tradirli è stata una particolarità dell’auto sulla quale si sono allontanati e riguarda il fatto che fosse di nazionalità francese, quindi più facilmente individuabile di altre con targa italiana.

Sono infatti passate poche ore quando i quattro sono stati intercettati sulla provinciale della Valcerrina all’altezza di Lauriano Po da una pattuglia di carabinieri di Casalborgone che aveva ricevuto dai colleghi astigiani la nota di ricerca dei ladri fuggitivi. I quali hanno anche tentato di sfuggire all’alt ma invano.

Si tratta di un gruppo di cittadini georgiani, tra i 35 e i 58 anni che, una volta visti i carabinieri, hanno anche tentato di gettare via una parte dei Gratta e Vinci rubati. Sono stati tutti recuperati e posti sotto sequestro.

Perquisiti all’atto del fermo, sono poi stati arrestati in flagranza per furto aggravato e rinchiusi al carcere di Ivrea.