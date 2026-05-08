La madre con il bambino nel marsupio sbalzata per metri dall'auto che l'ha investita

Questa volta non sono dovuti uscire in sirena per intervenire sull'incidente perché purtroppo l'investimento è avvenuto proprio davanti all'ingresso del loro comando.

Ma sono stati loro, i Vigili del Fuoco di Asti, i primi ad intervenire per soccorrere la donna che è stata investita mentre stava attraversando e sbalzata per diversi metri sulla strada dall'auto che non si è accorta della sua presenza. L'investimento è stato reso ancora più grave dal fatto che la donna stava portando con un marsupio il figlioletto di qualche mese. Lei è grave al Cto e il piccolo, ricoverato con un codice più lieve, si trova al Regina Margherita.

I Vigili del fuoco, subito dopo l'impatto, sono usciti dalla caserma e hanno prestato immediatamente le prime cure applicando le procedure di primo soccorso sanitario imparate durante addestramento e corsi di aggiornamento. Dato l'allarme dell'accaduto, sono poi arrivate un'ambulanza della Croce Verde e l'eliambulanza di Azienda Zero che ha provveduto al trasporto di madre e figlio verso Torino.

Sempre i Vigili del fuoco hanno poi partecipato alle successive operazioni di messa in sicurezza della strada anche se sia il soccorso che lo sgombero sono stati resi difficili dal violento temporale che si è abbattuto.