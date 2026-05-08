Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Oggi pomeriggio

La madre con il bambino nel marsupio sbalzata per metri dall'auto che l'ha investita

I primi ad intervenire sono stati i Vigili del fuoco del Comando davanti al quale è avvenuto l'incidente

Daniela Peira

Daniela Peira

08 Maggio 2026 23:31:50

La madre con il bambino nel marsupio sbalzata per metri dall'auto che l'ha investita

Questa volta non sono dovuti uscire in sirena per intervenire sull'incidente perché purtroppo l'investimento è avvenuto proprio davanti all'ingresso del loro comando.

Ma sono stati loro, i Vigili del Fuoco di Asti, i primi ad intervenire per soccorrere la donna che è stata investita mentre stava attraversando e sbalzata per diversi metri sulla strada dall'auto che non si è accorta della sua presenza. L'investimento è stato reso ancora più grave dal fatto che la donna stava portando con un marsupio il figlioletto di qualche mese. Lei è grave al Cto e il piccolo, ricoverato con un codice più lieve, si trova al Regina Margherita.

I Vigili del fuoco, subito dopo l'impatto, sono usciti dalla caserma e hanno prestato immediatamente le prime cure applicando le procedure di primo soccorso sanitario imparate durante addestramento e corsi di aggiornamento. Dato l'allarme dell'accaduto, sono poi arrivate un'ambulanza della Croce Verde e l'eliambulanza di Azienda Zero che ha provveduto al trasporto di madre e figlio verso Torino.

Sempre i Vigili del fuoco hanno poi partecipato alle successive operazioni di messa in sicurezza della strada anche se sia il soccorso che lo sgombero sono stati resi difficili dal violento temporale che si è abbattuto.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133