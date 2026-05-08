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Asti

Investiti madre e figlio di pochi mesi: la donna è grave

Soccorsi entrambi dal 118, sono stati portati in eliambulanza al Regina Margherita e al Cto di Torino

Daniela Peira

Daniela Peira

08 Maggio 2026 17:16:45

Investiti madre e figlio di un anno: la donna è grave

Grave investimento poco fa ad Asti. Una donna è stata travolta in strada nei pressi del Comando dei Vigili del fuoco, nella zona nord della città vicina allo stadio. Secondo le prime informazioni stava attraversando la strada con il figlio di meno di un anno appeso al marsupio per neonati quando è stata investita da un'automobile.

Madre e figlio hanno riportato serie ferite nell'impatto.

Sul posto una pattuglia di agenti della polizia municipale per i rilievi e la verbalizzazione delle testimonianze.

A soccorrere i due feriti, un'ambulanza di base del 118 e un'eliambulanza di Azienda Zero di Alessandria che ha portato in volo entrambi a Torino: il piccolo in codice giallo al Regina Margherita e la madre, più grave, in codice rosso al Cto.

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