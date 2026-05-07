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Scontro fra auto all'incrocio di corso Dante con corso Milano

Due auto che hanno riportato ingenti danni

Daniela Peira

Daniela Peira

07 Maggio 2026 17:02:45

Scontro fra auto all'incrocio di corso Dante con corso Milano

Scontro fra due auto poco fa in corso Dante angolo corso Milano. Sulla dinamica stanno lavorando agenti della Polizia Stradale intervenuti per i rilievi dopo l'arrivo di un'ambulanza del 118 chiamata per verificare le condizioni di salute dei conducenti.

Lo scontro non ha coinvolto altri mezzi se non i due incidentati che sono finiti contro un palo: ingenti i danni alle vetture.

(Ago foto)

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