Scontro fra auto all'incrocio di corso Dante con corso Milano

Poco fa
07 Maggio 2026 17:02:45
Scontro fra due auto poco fa in corso Dante angolo corso Milano. Sulla dinamica stanno lavorando agenti della Polizia Stradale intervenuti per i rilievi dopo l'arrivo di un'ambulanza del 118 chiamata per verificare le condizioni di salute dei conducenti.
Lo scontro non ha coinvolto altri mezzi se non i due incidentati che sono finiti contro un palo: ingenti i danni alle vetture.
(Ago foto)
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