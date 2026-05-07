Acqua e snacks alla scolaresca bloccata sul treno ad Asti mentre servirà il Dna per identificare la vittima

Una serata di fuoco, nonostante la pioggia, quella di ieri per chi doveva viaggiare in treno sulla tratta (fra le principali del Piemonte) da Torino ad Asti.

Il traffico ferroviario, infatti, è stato bloccato dalle 18 alle 22,30 per consentire alla Polizia Ferroviaria di Asti coadiuvata dalla Polizia Scientifica della Questura di fare i rilievi sul tragico investimento di una persona sui binari poco prima della stazione di Baldichieri.

A stamattina non è ancora stato possibile dare un nome e un'età alla vittima. Al termine del recupero completo della salma si ipotizza si tratti di una donna, ma si attendono conferme sulla sua identità e dunque sulla sua età. La stazione di Baldichieri non è dotata di telecamere di sorveglianza e, ad oggi, non vi sono denunce di scomparsa di persone della zona da poter consentire un primo raffronto. Nulla è escluso, ma serviranno i riscontri dell'analisi del DNA per identificare con certezza la vittima.

Anche sulle cause della sua morte tutte le ipotesi sono ancora aperte: dal suicidio (la più accreditata) all'incidente per attraversamento dei binari pur severamente vietato dalle regole di sicurezza e fruizione del servizio ferroviario.

Il blocco del traffico ferroviario, nelle ore di punta della sera, ha provocato gravi disagi a tutti i viaggiatori, sia ai pendolari (lavoratori e studenti) verso Asti da Torino e in direzione opposta, sia per quelli delle lunghe tratte che dovevano partire o arrivare a Torino, come l'Intercity da Salerno.

Alla stazione di Asti, poi, è rimasta bloccata una scolaresca di bambini delle elementari che era in visita nella nostra città e attendeva l'Intercity che da Torino era diretto a Genova Brignole per una gita. I piccoli, spaventati e annoiati nonostante le rassicurazioni delle maestre che li accompagnavano, sono stati raggiunti da personale della Croce Rossa di Asti che ha portato generi di conforto come acqua e snacks. Un intervento predisposto dalla Prefettura per rendere meno difficile l'attesa per i bambini e per gli altri passeggeri bloccati. Mentre la Polfer era impegnata nei rilievi sul luogo dell'investimento, pattuglie delle altre forze dell'ordine hanno presidiato la stazione per mantenere la calma e attendere in sicurezza il ripristino del traffico ferroviario e dei servizi sostitutivi in bus.