Circolazione ferroviaria ferma per una donna investita da un treno

Rientro al lavoro difficile per i pendolari che viaggiano sulla linea Torino-Asti.

Vicino alla stazione di Baldichieri, infatti, una donna è stata investita da un treno in transito. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma non è stata confermata e non si conosce nè l'identità, nè l'età della vittima.

Sul posto ambulanze del 118, carabinieri e Polfer che sta eseguendo i rilievi. Per poterlo fare compiutamente e soprattutto in piena sicurezza (anche perché è molto delicata e complessa l'opera di recupero della salma), come da indicazioni dell'autorità giudiziaria, è stato sospeso il traffico ferroviario e i treni sono tutti fermi mandando in crisi una larga parte di circolazione ferroviaria regionale. Anche perché è molto delicata e complessa l'opera di recupero della salma.

Sul sito di Trenitalia c'è l'avviso sulle cancellzioni e sulle variazioni oltre che alle limitazioni di percorso.

In particolare, l'Intercity che da Salerno doveva arrivare a Torino Porta Nuova alle 18.45 termina la corsa alla stazione di Asti e i passeggeri continueranno il viaggio con i primi treni utili che verranno messi a disposizione quando verrà riaperta la linea mentre è stato cancellato l'Intercity da Torino Porta Nuova a Genova Brignole.