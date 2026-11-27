Martedì 1° dicembre, dalle 10 alle 18, il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, ha convocato il Consiglio regionale per la seduta straordinaria sulla crisi del comparto agricolo con, alle 14, Interrogazioni e Question Time.Proseguono i lavori delle Commissioni.Lunedì 30 novembre10.45 Commissione Legalità, presidente Domenico Rossi, sulla programmazione lavori. Si prosegue, alle 11 in congiunta con la terza, la quarta e il Comitato per la normazione, presidente Alice Ravinale, per l’Informativa della Giunta regionale sull’attuazione della legge sul gioco d'azzardo patologico.14.30 quarta, presidente Luigi Icardi, audizione con il Comune di Acqui sulla situazione delle Terme. Si prosegue, alle 15.30 in ordinaria, per le prime determinazioni sulla Pdl 175 sul contrasto alle infestazioni delle zanzare e per il parere preventivo concernente il regolamento della legge sulle truffe informatiche e la dipendenza affettiva. Infine, alle 16, audizione delle OO.SS. sui lavoratori della sanità privata accreditata.Martedì 1° dicembreDalle 10 alle 18 Consiglio regionale14 Interrogazioni e Question Time.Mercoledì 210 seconda, presidente Mauro Fava, prime determinazioni sulla Ddl 180 “una famiglia una casa”.12.30 Conferenza dei capigruppo.14.30 terza, presidente Claudio Sacchetto, parere sulla modifica delle norme di attuazione del Piano sulle attività estrattive.Giovedì 310 prima, presidente Roberto Ravello, prime determinazioni sulla legge di stabilità (Ddl 179).10.45 terza, same Pdcr 169 Defr 2027-29 e Ddl 173 Bilancio 2027-29 sul tema delle attività produttive.14.30 quinta, presidente Sergio Bartoli, in congiunta con la sesta, presidente Paola Antonetto, parere in merito alla Pdcr sui geositi.15 settima, presidente Andrea Cerutti, prime determinazioni sulla Pdl 165 (Sicurezza partecipata). Si prosegue, alle 15.30 in congiunta con la terza, sul Ddl 163 (Valorizzazione gruppi di azione locale).