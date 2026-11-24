Torna anche per l'anno scolastico 2026/2027 "ONLINE, ONLIFE - Guida all'uso consapevole del digitale", il progetto didattico gratuito promosso dal Corecom Piemonte in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte e la Fondazione Articolo 49.L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale sostenute dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e mira a fornire agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado strumenti e competenze per un utilizzo responsabile e consapevole delle tecnologie digitali e dei media.Il percorso formativo, articolato in dieci moduli per un totale di 10-20 ore di attività didattica, affronta alcune delle principali sfide del mondo digitale contemporaneo: cyberbullismo, sicurezza online, fake news, hate speech e dipendenza digitale. Sono inoltre previste sessioni speciali con autorità, dirigenti e funzionari esperti che offriranno ulteriori approfondimenti sui temi trattati.I contenuti sono disponibili attraverso la piattaforma www.inclasse.net, dove i docenti, previa registrazione, possono accedere a lezioni, webinar, guide, schede operative e attività dedicate alla classe. Obiettivo del progetto è favorire lo sviluppo di una cittadinanza digitale consapevole, rafforzando nei ragazzi l'autostima, la capacità critica e le competenze necessarie per orientarsi nel mondo online.Al termine del percorso gli studenti potranno partecipare a un contest finale che premierà le tre migliori proposte con materiali didattici destinati agli istituti scolastici. Inoltre, il Corecom Piemonte rilascerà agli studenti che avranno completato la formazione una certificazione delle competenze acquisite, il cosiddetto "patentino digitale".Le scuole interessate possono aderire attraverso i link dedicati:Scuola secondaria di primo grado: https://inclasse.net/slides/online-onlife-1deg-grado-2026-27-41Scuola secondaria di secondo grado: https://inclasse.net/slides/online-onlife-2deg-grado-2026-27-42Per informazioni:Email: educational@inclasse.netTelefono: 335 5669386 (dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 14-18)