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Nei nuovi spazi della Biblioteca regionale il racconto delle letture che hanno lasciato il segno

Consiglio Regionale Del Piemonte

12 Novembre 2026 13:24:52

Nei nuovi spazi della Biblioteca regionale il racconto delle letture che hanno lasciato il segno
Quale libro ha lasciato un segno indelebile nella vita di una persona? Quale lettura ha contribuito a formare idee, valori e percorsi professionali? A questi interrogativi cercherà di rispondere l'incontro “Qual è il tuo libro del cuore? Le passioni letterarie di alcune personalità pubbliche del Piemonte”, in programma giovedì 26 novembre 2026 alle ore 18 nei nuovi locali della Biblioteca della Regione Piemonte, in via Alfieri 13 a Torino.L'appuntamento, aperto al pubblico, offrirà l'occasione di conoscere un lato meno noto di alcune figure di primo piano del panorama istituzionale e culturale piemontese. Attraverso il racconto di un libro particolarmente significativo, gli ospiti condivideranno ricordi, emozioni e riflessioni che hanno accompagnato il loro percorso umano e professionale.A dialogare con Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino, saranno Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Alberto Cirio, presidente della Giunta regionale, Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema, e Giuseppe Culicchia, direttore della Fondazione Circolo dei lettori.Il filo conduttore dell'incontro sarà proprio il rapporto personale con la lettura: un romanzo, un saggio o un classico che, in momenti diversi della vita, ha saputo lasciare un'impronta duratura, suggerire una prospettiva nuova o accompagnare scelte importanti. Un'occasione per scoprire come i libri possano contribuire alla formazione delle persone e continuino a rappresentare uno strumento fondamentale di crescita culturale e civile.La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.Per informazioni e iscrizioni è possibile prenotarsi attraverso la pagina dedicata su Eventbrite:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-qual-e-il-tuo-libro-del-cuore-le-passioni-letterarie-di-alcune-personalita-2003497536063
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