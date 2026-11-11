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Professioni sanitarie, approvata l'iniziativa legislativa per l'estensione dell'intramoenia

Consiglio Regionale Del Piemonte

11 Novembre 2026 11:26:58

Professioni sanitarie, approvata l'iniziativa legislativa per l'estensione dell'intramoenia
Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge al Parlamento "Disposizioni in materia di esercizio dell'attività libero-professionale delle professioni sanitarie", presentata dal consigliere Luigi Icardi (Lega).Il provvedimento punta a estendere agli infermieri e agli altri professionisti sanitari la possibilità di svolgere attività libero-professionale in regime di intramoenia, una facoltà attualmente prevista principalmente per il personale medico. L'obiettivo è favorire la permanenza degli operatori nel servizio sanitario pubblico, aumentare l'attrattività delle professioni sanitarie e contribuire a rispondere alla crescente domanda di prestazioni e assistenza.La proposta si inserisce nel più ampio dibattito nazionale sul futuro delle professioni sanitarie e arriva mentre il Parlamento sta esaminando un disegno di legge delega dedicato al settore.Nel corso del confronto in aula è emerso un ampio consenso sull'esigenza di individuare strumenti capaci di contrastare la carenza di personale sanitario e valorizzare le professionalità presenti nel sistema pubblico. Pur con differenti valutazioni sugli effetti della misura, sia maggioranza sia opposizione hanno riconosciuto la necessità di affrontare le difficoltà che interessano il comparto sanitario, in particolare sul fronte del reclutamento e della permanenza degli operatori.
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