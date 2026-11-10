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Casello di Carmagnola, il Consiglio regionale chiede l’abolizione del pedaggio

Consiglio Regionale Del Piemonte

10 Novembre 2026 13:36:52

Casello di Carmagnola, il Consiglio regionale chiede l’abolizione del pedaggio
Il Consiglio regionale ha approvato nella seduta odierna, con voto unanime dei partecipanti, un ordine del giorno, primo firmatario Fabrizio Ricca (Lega), che impegna la Giunta regionale ad attivarsi per ottenere l’abolizione del pedaggio al casello di Carmagnola dell’autostrada Torino-Savona.Dopo la votazione, il presidente della Regione Alberto Cirio, nel ringraziare l’Assemblea ha informato l’Aula di aver già avviato un’interlocuzione con il gestore della A6 per quantificare l’aspetto economico, affinché venga risolta la criticità che interessa il territorio carmagnolese.L’atto approvato, infatti, sollecita inoltre la rapida realizzazione della Bretella Est, riconosciuta come un’infrastruttura strategica per indirizzare il traffico diretto verso il Piemonte meridionale sulla viabilità alternativa. L’intervento consentirebbe di ridurre il transito nella zona centrale della città, evitando al tempo stesso di trasferire i disagi nelle aree situate oltre il casello autostradale.
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