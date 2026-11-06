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Dopo l’occupazione del Campus Einaudi, il Consiglio regionale offre spazi per la didattica

Consiglio Regionale Del Piemonte

06 Novembre 2026 14:38:55

Dopo l’occupazione del Campus Einaudi, il Consiglio regionale offre spazi per la didattica
Anche il Consiglio regionale si mobilita per garantire la continuità delle attività didattiche dell’Università di Torino, dopo l’occupazione del Campus Luigi Einaudi che ha reso indisponibili alcuni spazi destinati alle lezioni.Il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, ha infatti deciso di mettere a disposizione alcuni locali della Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco” e ulteriori spazi all’interno di Palazzo Lascaris, capaci di accogliere oltre cento studenti. La disponibilità è stata formalizzata oggi con una lettera indirizzata alla rettrice dell’Ateneo, Cristina Prandi.L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di collaborazione istituzionale avviato dalla Regione Piemonte per far fronte all’emergenza logistica determinatasi in seguito all’occupazione del campus universitario. Nei giorni scorsi anche il presidente della Regione, Alberto Cirio, aveva offerto all’Università la possibilità di utilizzare alcuni spazi del Grattacielo Piemonte, proposta accolta favorevolmente dalla rettrice, che aveva auspicato analoghe disponibilità da parte delle altre istituzioni pubbliche.“Il diritto allo studio e la continuità delle lezioni sono per noi una priorità», dichiara il presidente Davide Nicco. “Faremo la nostra parte per offrire una soluzione concreta agli studenti e ai docenti. È un gesto di collaborazione istituzionale e di attenzione verso la comunità universitaria, nella convinzione che sia fondamentale garantire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento delle attività didattiche”.
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