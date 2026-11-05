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Terzo Valico: avanzamento al 97%, confermato l’obiettivo di completamento entro il 2028

Consiglio Regionale Del Piemonte

05 Novembre 2026 16:09:15

Terzo Valico: avanzamento al 97%, confermato l’obiettivo di completamento entro il 2028
Il Consiglio regionale ha discusso in settimana due interrogazioni sullo stato di avanzamento del Terzo Valico dei Giovi, con particolare riferimento ai tempi di conclusione dell’opera, alla continuità dei cantieri e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.Nel corso della risposta fornita dalla Giunta regionale è stato evidenziato come il Terzo Valico rappresenti un’infrastruttura strategica per il rafforzamento della logistica piemontese, l’incremento della competitività del territorio e lo sviluppo del trasporto merci su ferro lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.Secondo gli ultimi dati disponibili, l’avanzamento dei lavori ha raggiunto il 97% e resta confermato l’obiettivo di completare l’opera nel biennio 2027-2028. È stato inoltre ricordato che il costo complessivo dell’intervento è stato aggiornato a 13,7 miliardi di euro, con un fabbisogno aggiuntivo di circa 3 miliardi, per il quale il Governo ha confermato l’intenzione di garantire la necessaria copertura finanziaria.Nel confronto con le organizzazioni sindacali è stata ribadita la volontà di assicurare la continuità dei cantieri, il completamento dell’infrastruttura e la tutela dell’occupazione, compresa quella delle imprese dell’indotto.
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