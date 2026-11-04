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Invecchiamento attivo, il Consiglio regionale approva il Piano triennale 2026-2028

Consiglio Regionale Del Piemonte

04 Novembre 2026 12:44:26

Invecchiamento attivo, il Consiglio regionale approva il Piano triennale 2026-2028
Il Consiglio regionale ha approvato il Piano per l’invecchiamento attivo (Pia) 2026-2028, strumento che definisce le politiche regionali rivolte alla popolazione anziana in attuazione della legge regionale 17/2019.Tra le principali novità del provvedimento, illustrato dall’assessore al Welfare Maurizio Marrone, vi è il ricorso alla coprogettazione tra enti gestori delle funzioni socioassistenziali, enti locali e Terzo settore per la realizzazione di una parte significativa degli interventi, superando la logica dei bandi tradizionali.La Regione destinerà complessivamente un milione di euro all’anno per il triennio 2026-2028. Il Piano punta a valorizzare il ruolo attivo degli anziani nella comunità attraverso sei linee d’azione: sostegno ai progetti territoriali, promozione dell’attività motoria e delle Palestre della salute, sviluppo del senior cohousing e della coabitazione intergenerazionale, inclusione digitale e accesso ai servizi online, iniziative per la memoria storica e i valori civili e sperimentazione della cosiddetta “prescrizione sociale”, per favorire relazioni e partecipazione attraverso attività culturali e di comunità.
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