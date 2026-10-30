Sette giorni dal 26 ottobre

Martedì 3 novembre il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale, dalle 10 alle 19, con all’ordine del giorno la proposta di deliberazione 177 “Piano per l’invecchiamento attivo 2026-28” e il proseguimento dell’esame di numerosi atti d’indirizzo. Oltre ad alcune nomine, sono previsti il question time e le interrogazioni alle 14.Proseguono i lavori delle Commissioni.Lunedì 211.30 Legalità, presidente Domenico Rossi, esame dell’Odg sullo sfruttamento lavorativo.14.30 quarta, presidente Luigi Icardi, audizione dell’Associazione ammalati pazienti reumatici autoimmuni rare, sulla presa in carico tra l’età pediatrica e l’età adulta. Si prosegue alle 15.15 per audire i rappresentanti del Tavolo Animali & Ambiente e, alle 16, per l’audizione di alcune sigle sindacali sulla gestione del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera 118 e Numero unico di emergenza 112.Martedì 3Dalle 10 alle 19 Consiglio regionale.13.15 settima, presidente Andrea Cerutti, esame Pdcr 180 (Cambio denominazione comune di Camino) e informativa dell’assessore Enrico Bussalino sulle intese ex art. 116 della Costituzione (Autonomia differenziata).14 Interrogazioni e Question Time.Mercoledì 414 Conferenza dei capigruppo.15 terza, presidente Claudio Sacchetto, audizione di rappresentanti del Terzo settore sulle Pdl 138 e 143 in materia di economia sociale. Si prosegue alle 16 per il parere sulla proposta di Dgr sulla professione di accompagnatore di media montagna.Giovedì 511 prima, presidente Roberto Ravello, prime determinazioni su: Ddl 174 “Disposizioni urgenti in materia di Sanità e modifica leggi regionali”; Pdcr 169 “Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2027-2029:”; Ddl 173 “Bilancio di previsione finanziario 2027-2029”.14.30 quinta, presidente Sergio Bartoli, audizione del Comitato di opposizione alla cassa di laminazione sulla Dora Riparia ad Alpignano e Caselette