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Manifestazioni e sicurezza, confronto in Aula tra maggioranza e opposizione

Consiglio Regionale Del Piemonte

28 Ottobre 2026 11:40:07

Manifestazioni e sicurezza, confronto in Aula tra maggioranza e opposizione
Il Consiglio regionale ha proseguito il dibattito sulle manifestazioni che nelle ultime settimane hanno interessato Torino e altre città italiane, approvando l’ordine del giorno della maggioranza, presentato da  FdI, che condanna gli episodi di violenza, esprime solidarietà alle Forze dell’ordine e chiede un rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto. Respinti invece gli atti presentati da Avs, Pd e M5S.Nel corso del confronto è emersa una differente lettura del problema tra maggioranza e opposizione, pur nella comune condanna degli episodi violenti. Per i gruppi di centrodestra, gli scontri e le devastazioni avvenute durante alcune manifestazioni rappresentano comportamenti inaccettabili che devono essere perseguiti con fermezza. Gli esponenti di FdI, Lega, FI e Lista Cirio hanno ribadito il pieno sostegno alle Forze dell’ordine e la necessità di garantire sicurezza a cittadini, commercianti e studenti. Secondo la maggioranza, il disagio sociale o generazionale non può diventare un alibi per giustificare violenze, vandalismi e attacchi alle istituzioni. Tra le richieste avanzate figurano pene certe, maggiori strumenti per le forze di polizia e un rafforzamento delle attività di prevenzione. Le forze di opposizione, pur esprimendo solidarietà agli agenti e condannando gli episodi di violenza, hanno invece invitato a non limitare il dibattito agli aspetti repressivi. Pd, M5S, Avs e Sue hanno sottolineato la necessità di comprendere le cause del malessere che alimenta le proteste, richiamando temi come il disagio giovanile, il caro vita, il diritto allo studio, la precarietà lavorativa e le difficoltà sociali. Diversi consiglieri hanno evidenziato che sicurezza e prevenzione devono procedere insieme attraverso investimenti in scuola, cultura, inclusione e servizi.
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