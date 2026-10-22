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Unioni di Comuni, nuovo Cup e verde urbano: i principali temi affrontati in settimana a Palazzo Lascaris

Consiglio Regionale Del Piemonte

22 Ottobre 2026 19:46:08

Unioni di Comuni, nuovo Cup e verde urbano: i principali temi affrontati in settimana a Palazzo Lascaris
L’Aula ha approvato all’unanimità il disegno di legge 170, promosso dall’assessore agli Enti locali Enrico Bussalino, che proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l’adeguamento delle Unioni di Comuni al principio di contiguità territoriale, consentendo a 22 realtà piemontesi di mantenere l’accesso ai futuri bandi regionali.In quarta Commissione, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha illustrato il progetto del nuovo Cup regionale, più moderno e integrato con l’intelligenza artificiale. L’avvio del servizio è però rallentato dai ricorsi sulla gara d’appalto.La seconda Commissione ha avviato l’esame della proposta di legge sul verde urbano, per dare continuità al progetto “Green Up Piemonte” e sostenere una gestione più efficace del patrimonio verde dei Comuni.La terza ha invece dato il via libera alla proposta di legge che istituisce la Giornata regionale del lavoratore autonomo, accompagnata da uno stanziamento di 25 mila euro all’anno per il triennio 2026-2028. I lavori si sono conclusi con l’esame di quattro proposte di legge sull’intelligenza artificiale.Infine, il presidente Davide Nicco ha ricevuto la schermitrice Gaia Caforio, campionessa del mondo nella spada a squadre, per celebrare i suoi recenti successi internazionali. 
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