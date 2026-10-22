Insieme a Terzo settore e volontariato, il Consiglio regionale rinnova l’impegno a favore delle persone più fragili

Si è svolta nei giorni scorsi a Palazzo Lascaris la conferenza stampa in occasione della Giornata regionale dell’ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all’abbandono sociale, che ricorre il 21 ottobre e che è stata istituita dalla legge regionale 14/2025Al centro dell’iniziativa il valore dell’ascolto come strumento concreto per contrastare isolamento ed emarginazione, grazie alla collaborazione tra istituzioni, Terzo settore e volontariato.In apertura, il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ha richiamato l’attenzione su una delle fragilità più diffuse e silenziose della società contemporanea.“La solitudine può colpire persone di ogni età e condizione sociale. Per contrastarla servono ascolto, prossimità e una rete forte tra istituzioni, enti del Terzo settore, volontariato e comunità locali. Solo attraverso una collaborazione concreta e continuativa possiamo favorire l’inclusione e fare in modo che nessuno si senta abbandonato o invisibile”, ha sottolineato Nicco.Durante la conferenza sono state presentate le attività di Anteas Piemonte, Auser Piemonte e Avo Piemonte, associazioni impegnate quotidianamente nel sostegno agli anziani, alle persone fragili e a chi vive situazioni di isolamento.