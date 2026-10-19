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Biblioteca Umberto Eco, entusiasmo per la nuova sede. Il 21 ottobre si inaugura il programma eventi

Consiglio Regionale Del Piemonte

19 Ottobre 2026 11:21:44

Biblioteca Umberto Eco, entusiasmo per la nuova sede. Il 21 ottobre si inaugura il programma eventi
A pochi giorni dall’apertura dei servizi nella nuova sede di via Alfieri 13, la Biblioteca regionale “Umberto Eco” registra già risultati incoraggianti: circa cento visitatori nel primo giorno di attività, molti dei quali studenti. L’apertura al pubblico del 14 ottobre segue l’inaugurazione istituzionale dell’8 ottobre e la giornata del 10 ottobre che ha richiamato oltre 1.500 persone.La nuova biblioteca punta a essere non solo un luogo di lettura e studio, ma anche uno spazio di incontro e condivisione culturale. In quest’ottica prende il via il programma di eventi 2026-2027, che si aprirà mercoledì 21 ottobre alle 18 con l’incontro “Una vita per i libri, Umberto Eco e la biblioteca d’autore”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Umberto Eco.L’appuntamento sarà dedicato al tema delle biblioteche d’autore e prenderà spunto dal trasferimento della biblioteca di lavoro di Umberto Eco dalla sua casa di Milano all’Università di Bologna, dove è oggi patrimonio pubblico. Interverranno il regista Davide Ferrario e i docenti Francesca Tancini, Sara Dinotola e Roberto Testa. Modererà l’incontro Riccardo Fedriga, segretario scientifico della Fondazione Umberto Eco.Per partecipare è necessaria la prenotazione tramite Eventbrite.https://www.eventbrite.com/o/consiglio-regionale-del-piemonte-121742592226 
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