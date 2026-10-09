Sette giorni dal 12 ottobre

Martedì 13 ottobre il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale, alle 10, per la commemorazione delle vittime del lavoro e a seguire, dalle 10.30 alle 19, per la seduta aperta sulla situazione nelle carceri dei detenuti e della Polizia penitenziaria. Alle 14 è previsto lo svolgimento delle Interrogazioni e del Question Time.Proseguono i lavori delle Commissioni.Lunedì 1215 quarta, presidente Luigi Icardi, audizione del Coordinatore regionale Federazione Cure Palliative e delle associazioni. Si prosegue, alle 16, in ordinaria per la programmazione lavori.Martedì 13Dalle 10 alle 19 Consiglio regionale aperto sul sistema penitenziario (si apre con la Commemorazione delle vittime del lavoro).14.30 Interrogazioni e Question Time.Mercoledì 1410 seconda, presidente Mauro Fava, audizione Sagat sulla situazione dell’aeroporto di Caselle.11 terza, presidente Claudio Sacchetto, in congiunta con la sesta, presidente Paola Antonetto, audizione del Comitato emergenza cultura sulla situazione, anche occupazionale, del settore.12.30 Conferenza dei capigruppo.15 terza, Gruppo di lavoro informale su Politiche industriali e occupazione, audizione Direzione Formazione e Lavoro.Giovedì 1510 prima, presidente Roberto Ravello, esame Ddl 140 (Riordino dell’ordinamento regionale) e Pdl 102 (Istituzione della giornata del lavoratore autonomo).14.30 quinta, presidente Sergio Bartoli, audizione Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso e dei Comuni interessati all’ampliamento.15.30 settima, presidente Andrea Cerutti, audizione ALI ANCI ANPCI UNCEM e UPI sul Ddl 170 (Modifica lr 11/2012, Unioni di Comuni). A seguire, in ordinaria, esame del Ddl 170.