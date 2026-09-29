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Anteprima della nuova Biblioteca Umberto Eco: sabato 10 ottobre a Palazzo Lascaris una giornata di visite ed eventi

Consiglio Regionale Del Piemonte

29 Settembre 2026 11:46:23

Anteprima della nuova Biblioteca Umberto Eco: sabato 10 ottobre a Palazzo Lascaris una giornata di visite ed eventi
Sabato 10 ottobre il Consiglio regionale apre le porte al pubblico con un programma di mostre, incontri e spettacoli.

Dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare in anteprima la nuova sede della Biblioteca regionale “Umberto Eco”, in via Alfieri 13 a Torino nel palazzo dell’ex Banco di Sicilia. Saranno aperte anche le sale di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, per scoprire i tesori artistici del palazzo e visitare la mostra “Nel regno dei fiori giganti”, dedicata a Romano Gazzera, caposcuola della pittura Neo Floreale.

Nel pomeriggio la biblioteca diventerà un luogo di incontro e divertimento per grandi e piccoli. Alle 16 il duo dei GhissBross proporrà lo spettacolo per bambini “La vera storia di Cappuccetto Rosso. Non la solita fiaba!”, mentre alle 17.30 l’attrice Sara D’Amario porterà in scena le donne che hanno fatto nascere l’Italia con la pièce “Le Madri del ‘46”.

Per le visite guidate di Palazzo Lascaris prenotazioni su

https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/visite-ed-eventi/visita-palazzo-lascaris/palazzo-lascaris

Per assistere agli spettacoli in biblioteca è necessario prenotare su

https://www.eventbrite.com/o/consiglio-regionale-del-piemonte-121742592226
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