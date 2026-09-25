Sette giorni dal 28 settembre

Martedì 29 settembre, dalle 10 alle 18, il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale, con Interrogazioni e Question Time alle 14. All’ordine del giorno le proposte di deliberazione 167 sul Programma 2026 dei movimenti migratori e 140 sul Piano territoriale regionale, oltre ad alcune nomine e atti d’indirizzo.

Proseguono i lavori delle Commissioni.Lunedì 28

11.30 Legalità, presidente Domenico Rossi, programmazione dei lavori.14.30 terza, presidente Claudio Sacchetto, parere preventivo sulla proposta di deliberazione sulle disposizioni attuative e finanziarie per le comunità energetiche, 2026-2027.Martedì 29

Dalle 10 alle 18 Consiglio regionale

14 Interrogazioni e Question Time.Mercoledì 30

9.30 sesta, presidente Paola Antonetto, parere sulla Pdcr in merito all’accreditamento dei servizi per l’infanzia.11 seconda, presidente Mauro Fava, parere sulla Pdcr riguardante l’espropriazione di alloggi scadenti e discussione generale sul disegno di legge 119 in materia di trasporto pubblico non di linea.12.30 Conferenza dei capigruppo.14.30 quarta, presidente Luigi Icardi, audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale della AOU Città della Salute di Torino e del Direttore generale dell’AOU di Novara, sull’avanzamento della realizzazione del Parco della Salute di Torino e della Città della Salute e della Scienza di Novara.Giovedì 1° ottobre

14.30 Consiglio delle autonomie locali.15.30 settima, presidente Andrea Cerutti, esame Pdcr 173 sul cambio di denominazione del Comune di Montà in Montà d’Alba.