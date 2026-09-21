Tav, autonomia e sanità: l'attività della settimana a Palazzo Lascaris

I lavori a Palazzo Lascaris sono tornati questa settimana a pieno regime con una seduta d'Aula dedicata alla Tav Torino-Lione e numerose riunioni delle Commissioni consiliari. Al centro della seduta del Consiglio regionale il dibattito sullo stato di avanzamento della Torino-Lione, con maggioranza e opposizione impegnate nella discussione di diversi atti di indirizzo.



Nel corso del confronto, il presidente della Regione Alberto Cirio ha ribadito la posizione favorevole della Giunta nei confronti dell'opera, sottolineando come la Tav sia un'infrastruttura già approvata e finanziata a tutti i livelli istituzionali e rappresenti un'opportunità strategica per il futuro del Piemonte e del Paese.



Parallelamente, le Commissioni hanno portato avanti numerosi provvedimenti di rilievo. La Terza Commissione Agricoltura ha espresso parere favorevole a due interventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale: la proroga dei termini delle istruttorie per le indennità finalizzate alla conservazione del patrimonio tartufigeno e una revisione della composizione della Consulta regionale per garantire una rappresentanza più equilibrata delle aree vocate alla produzione del tartufo. La Commissione ha inoltre avviato l'esame di due disegni di legge relativi ai Gruppi di azione locale (Gal) e ai temi della bonifica e dell'irrigazione.



La Settima Commissione ha continuato il percorso di approfondimento sul provvedimento relativo all'autonomia differenziata della Regione Piemonte. Nel corso delle consultazioni sono stati ascoltati i rappresentanti dell'Università del Piemonte Orientale, delle organizzazioni sindacali e del Comitato No Autonomia Differenziata. Sul fronte sanità, la Commissione competente ha aperto fino al 5 ottobre le consultazioni online sulla proposta di legge al Parlamento riguardante l'esercizio dell'attività libero-professionale delle professioni sanitarie. L'iniziativa punta a estendere anche a infermieri e altre figure sanitarie del comparto pubblico la possibilità di svolgere attività professionale aggiuntiva, con l'obiettivo di valorizzarne le competenze e ampliare l'offerta di prestazioni ai cittadini.



Infine, è stata inaugurata nell'atrio di Palazzo Lascaris la mostra "Convivium. Dal ferro al cibo", visitabile fino al 29 settembre. L'esposizione racconta, attraverso venti pannelli dedicati alle diverse regioni italiane, il patrimonio enogastronomico nazionale e i Presìdi Slow Food, mettendo in evidenza il legame tra tradizioni agricole, saperi artigianali e identità dei territori.