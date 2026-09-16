Incontro con la Fapa, Nicco: “Il legame tra Piemonte e Argentina vive nelle nuove generazioni”

Il rapporto tra Piemonte e Argentina, nato dalla grande emigrazione tra Ottocento e Novecento, continua a essere un patrimonio vivo grazie alle comunità di discendenti piemontesi presenti nel Paese sudamericano. È questo il messaggio emerso dall’incontro a Palazzo Lascaris tra il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, e il presidente della Federación de Asociaciones Piemontesas de Argentina (Fapa), Hernán Trossero.



Nel corso del colloquio, Nicco ha sottolineato l’importanza di mantenere e rafforzare i legami con le comunità piemontesi all’estero, evidenziando come tradizioni, cultura e memoria continuino a essere tramandate da migliaia di famiglie argentine di origine piemontese.



Trossero, originario della provincia di Córdoba e discendente di una storica famiglia piemontese, guida una federazione che riunisce circa cinquanta associazioni impegnate nella valorizzazione della cultura piemontese attraverso iniziative dedicate alla lingua, alla musica, alle tradizioni e agli scambi culturali.



Durante l’incontro è stata ricordata anche la portata della Grande Emigrazione, che portò quasi due milioni di piemontesi a trasferirsi in Argentina, contribuendo alla crescita di nuove comunità e alla diffusione dell’identità piemontese oltreoceano.



Particolare attenzione è stata dedicata alle nuove generazioni, considerate fondamentali per mantenere vivo il rapporto con la terra d’origine. In quest’ottica assume un significato speciale il congresso delle associazioni piemontesi del Sudamerica, in programma ad aprile 2027 a Buenos Aires.