Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Mostra “Convivium. Dal ferro al cibo”. A Palazzo Lascaris fino al 29 settembre

Consiglio Regionale Del Piemonte

15 Settembre 2026 17:30:45

Mostra “Convivium. Dal ferro al cibo”. A Palazzo Lascaris fino al 29 settembre
Una storia che parla di terra, di lavoro, di saperi contadini e artigianali, ma anche di condivisione e di ricerca. È questa la narrazione che emerge dalla mostra “Convivium. Dal ferro al cibo”, esposta nell’atrio di Palazzo Lascaris fino al 29 settembre.

L’esposizione è curata dall’Associazione Prometheus di Dronero, in collaborazione con l’Associazione Ristoratori Vallecamonica-Sebino ed è promossa dal Consiglio regionale. Venti  pannelli (uno per Regione) illustrano i presidi Slow Food e le eccellenze enogastronomiche dei diversi territori regionali, associandoli alle tecniche agricole tradizionali, ma ancora in uso, che prevedono l’utilizzo delle zappe in ferro forgiato.

Si scopre così come ogni regione italiana abbia i suoi modelli di zappa per coltivare un ortaggio o una produzione agricola specifica e si viene a conoscenza di un saper fare di natura manuale che resiste e che sfata l’idea di un mondo agricolo moderno completamente meccanizzato.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì con orario 09.00 - 18.45.
Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133