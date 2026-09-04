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Sette giorni dal 7 settembre

Consiglio Regionale Del Piemonte

04 Settembre 2026 15:04:52

Sette giorni dal 7 settembre
Dopo la pausa estiva riprende la piena attività istituzionale in Consiglio regionale, presieduto da Davide Nicco, con diverse convocazioni di Commissione la prossima settimana.

Martedì 8 settembre

10 Commissione consultiva per le nomine.

11 Giunta per il Regolamento.

Mercoledì 9

11 sesta, presidente Paola Antonetto, prime determinazioni sulla Pdl 85 " Istituzione della Giornata regionale in memoria di Luigi Einaudi”. Si prosegue, alle 11.30, per l’audizione del Coordinamento Piemonte Rete Nazionale degli Istituti Tecnici sulla riforma introdotta dal D.M. 29 del 2026.

12.30 Conferenza dei capigruppo.

15 terza, presidente Claudio Sacchetto, prime determinazioni sulle Pdl in materia di intelligenza artificiale 36, 91, 148 e 155 e sulle Pdl in materia di economia sociale 138 e 143.

Giovedì 10

10 settima, presidente Andrea Cerutti, consultazione delle associazioni degli enti locali sulla Pdcr 176 “Autonomia differenziata ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

14.30 quinta, presidente Sergio Bartoli, elezione di un vicepresidente.

14.45 seconda, presidente Mauro Fava, pareri sulla proposta di regolamento sull’uso degli alloggi di edilizia sociale e sul trattamento economico degli organi delle Atc.

15.30 terza, esame Pdcr 167 sul Programma annuale 2026 degli interventi in materia di movimenti migratori.

16 quarta, presidente Luigi Icardi, prime determinazioni sulla Pdcr 177, Piano sull'invecchiamento attivo.
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