Ambiente e conti pubblici al centro dell’attività questa settimana in Consiglio regionale

La settimana in Consiglio regionale è stata caratterizzata dall'approvazione di importanti provvedimenti in materia ambientale e finanziaria.



Tra i principali atti approvati dall'Assemblea legislativa figura l'aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), che prevede una variazione di spesa superiore ai 43 milioni di euro. Il nuovo Piano consente alla Regione di evitare il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 previsto da ottobre 2026, sostituendo le limitazioni generalizzate alla mobilità privata con misure strutturali e innovative in grado di assicurare risultati equivalenti nella riduzione delle emissioni inquinanti.



Tra le azioni individuate rientrano gli incentivi all'utilizzo dei biocarburanti HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) nel trasporto pubblico locale e per i veicoli diesel Euro 5 ed Euro 6. Una soluzione che permette di ridurre significativamente le emissioni climalteranti e gli inquinanti locali senza richiedere l'immediata sostituzione dell'attuale parco veicolare.



Sul fronte dei conti pubblici, l’aula ha approvato l'Assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, adeguando la programmazione finanziaria alle risultanze del Rendiconto generale 2025. Il provvedimento aggiorna entrate, spese e residui, definisce il fondo di cassa iniziale e stabilisce il percorso di recupero del disavanzo.



L'assestamento consente inoltre l'utilizzo di una quota di risorse accantonate e vincolate, pari a circa 57 milioni di euro, destinata a rafforzare gli equilibri finanziari regionali. Il testo comprende anche alcune correzioni tecniche alla legge di stabilità 2026 e l'aggiornamento dell'elenco degli enti strumentali regionali, interventi finalizzati a garantire una gestione sempre più ordinata, efficace e trasparente delle risorse pubbliche.



Via libera, inoltre, al Rendiconto generale 2025, il documento che certifica la gestione contabile della Regione nell'ultimo esercizio finanziario.



Infine, è stata inaugurata la mostra "Romano Gazzera. Nel regno dei fiori giganti", visitabile fino al 10 ottobre. L'esposizione celebra i 120 anni dalla nascita dell'artista piemontese e presenta ventisette opere pittoriche insieme a documenti e fotografie provenienti dall'Archivio della Fondazione Romano Gazzera. Ingresso gratuito - Via Alfieri 15 a Torino. Orario: lunedì - venerdì dalle 9 alle 17. Apertura straordinaria: sabato 10 ottobre 2026.