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A Palazzo Lascaris la mostra “Romano Gazzera. Nel regno dei fiori giganti”

Consiglio Regionale Del Piemonte

31 Luglio 2026 09:43:05

A Palazzo Lascaris la mostra “Romano Gazzera. Nel regno dei fiori giganti”
A 120 anni dalla nascita di Romano Gazzera (Ciriè, 1906 - Torino, 1985), Palazzo Lascaris ospita fino al 10 ottobre la mostra “Romano Gazzera. Nel regno dei fiori giganti”, a cura di Giulia Caffaro. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Romano Gazzera in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte, con il contributo della Fondazione CRT e il patrocinio della Città di Torino.

L'esposizione propone un percorso attraverso 27 opere pittoriche e materiali d'archivio che raccontano l'originalità della ricerca artistica di Gazzera, ponendo la natura al centro della riflessione.

Il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, ha espresso soddisfazione per l'ospitalità della mostra a Palazzo Lascaris, la casa di tutti i piemontesi, dedicata a un artista conosciuto in Italia e all'estero. Il consigliere segretario Fabio Carosso ha sottolineato come le opere dedicate ai fiori ricordino che la natura non è soltanto lo sfondo della vita quotidiana, ma una vera protagonista.

L'iniziativa coinvolge anche il centro cittadino con le installazioni monumentali dei Fiori Giganti, collocate in diversi luoghi culturali di Torino, tra cui Palazzo Chiablese, l'Accademia Albertina, il Museo Accorsi, l'Orto Botanico, il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Torino e la sede della Fondazione Romano Gazzera.

Particolare attenzione è stata dedicata all'accessibilità, con contenuti audio e video, pannelli visivo-tattili, testi Easy to Read e un percorso olfattivo realizzato da Valeria Pelle-We4you Consulting con Opificio Olfattivo, ispirato a tre opere dell'artista.

Ingresso gratuito. Visite guidate su prenotazione 011 5757111. Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Via Alfieri 15, Torino.  Apertura straordinaria sabato 10 ottobre 2026.
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