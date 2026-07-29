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Il Piemonte aggiorna il Piano aria: misure alternative al blocco dei veicoli diesel euro 5

Consiglio Regionale Del Piemonte

29 Luglio 2026 10:48:58

Il Piemonte aggiorna il Piano aria: misure alternative al blocco dei veicoli diesel euro 5
L’Assemblea legislativa ha approvato l’aggiornamento del Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA), con un investimento superiore a 43 milioni di euro. Il provvedimento evita il blocco dei veicoli diesel Euro 5 previsto da ottobre 2026, sostituendo le limitazioni alla circolazione con misure alternative per ridurre le emissioni.

Il presidente Alberto Cirio ha sottolineato prima del voto in aula che il Piano, basato su dati scientifici e validato da Arpa Piemonte, consente di raggiungere gli obiettivi europei senza penalizzare cittadini e imprese. Il provvedimento evita infatti il blocco oltre 300 mila veicoli Euro 5, tra cui circa 40 mila mezzi di lavoro. Ha infine puntualizzato che la transizione ecologica è una sfida necessaria, ma non può ricadere sulle spalle delle famiglie più fragili e dei ceti meno abbienti.

Tra le principali azioni previste figurano incentivi all’utilizzo dei biocarburanti HVO per il trasporto pubblico e per i veicoli diesel Euro 5 ed Euro 6, investimenti nella mobilità sostenibile, nel trasporto pubblico, nelle piste ciclabili e nella mobilità condivisa. Il Piano punta inoltre sulla digitalizzazione del traffico tramite sistemi basati sull’intelligenza artificiale, su tecnologie innovative per la filtrazione dell’aria e sull’impiego di rivestimenti fotocatalitici.

La delibera coinvolge anche agricoltura, allevamenti e riscaldamento civile, con misure per ridurre le emissioni di ammoniaca, migliorare l’efficienza energetica degli edifici e favorire la sostituzione degli impianti più inquinanti.
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