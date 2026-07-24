Sette giorni dal 27 luglio

Il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, ha convocato l’Assemblea di Palazzo Lascaris per quattro sedute, da martedì 28 a venerdì 31 luglio, dalle 10.30 alle 19, con interrogazioni e Question Time martedì alle ore 14. All’ordine del giorno il proseguimento della proposta di deliberazione 168 sul Piano regionale di qualità dell’aria, oltre all’esame della 172 sulla variazione di Assestamento del Bilancio del Consiglio regionale 2026-2028 e della 155 sull’aggiornamento del Piano di rientro pluriennale del disavanzo regionale. In programma anche due disegni di legge: il 139 Rendiconto generale 2025 e il 145 di Assestamento del Bilancio regionale 2026-2028, oltre ad alcune nomine.



Proseguono le riunioni delle Commissioni.



Martedì 28



9.45 terza, presidente Claudio Sacchetto, parere preventivo sul riparto del Fondo regionale per la montagna 2026.



Dalle 10.30 alle 19 Consiglio regionale.



14 Interrogazioni e Question Time.



Mercoledì 29



9.30 seconda, presidente Mauro Fava, informative degli assessori regionali alle Infrastrutture strategiche, sulla linea 1 della metropolitana di Torino e, dell’assessore all’ Urbanistica sui criteri per l’erogazione delle risorse ai Comuni per i piani regolatori generali.



14 Consiglio delle autonomie locali.



Dalle 10.30 alle 19 Consiglio regionale.



Giovedì 30



Dalle 10.30 alle 19 Consiglio regionale.



Venerdì 31



Dalle 10.30 alle 19 Consiglio regionale.