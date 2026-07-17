Sette giorni dal 20 luglio

Martedì 21 luglio, dalle 14.30 alle 19, il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale, con Sindacato ispettivo e Question Time alle 13.30. All’ordine del giorno il proseguimento del Disegno di legge 136 “Disciplina per l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili” e le proposte di deliberazione 168, sull’aggiornamento del Piano regionale di qualità dell’aria e 152, sulla combustione all’aperto dei residui vegetali.



Proseguono i lavori delle Commissioni.



Lunedì 20



9.30, Sala Viglione, seminario “La prevenzione di frodi e abusi per una corretta gestione della sanità regionale”, organizzato dalla Commissione Legalità, presidente Domenico Rossi.



15 quarta, presidente Luigi Icardi, informativa della Giunta regionale sulle recenti indicazioni operative delle Asl.



Martedì 21



13.30 Interrogazioni e Question Time



Dalle 14.30 alle 19 Consiglio regionale.



Mercoledì 22



10 e 14.30 prima, presidente Roberto Ravello, esame dei disegni di legge 139 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025” e 145 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie”.



12.30 Conferenza dei capigruppo.



Giovedì 23



10 e 14.30 prima, esame dei Ddl 139 e 145 e della proposta di deliberazione sull’Assestamento del bilancio 2026-2028 del Consiglio regionale.