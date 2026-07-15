Paola Baldovino riconfermata Difensore civico della Regione Piemonte

L’Aula di Palazzo Lascaris ha riconfermato con 45 voti favorevoli l’avvocato Paola Baldovino alla guida dell’Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte, incarico che già ricopriva.



Il Difensore civico è l’organo di garanzia che tutela i diritti dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, intervenendo in caso di ritardi, disfunzioni, omissioni o irregolarità da parte di uffici regionali, enti pubblici, aziende sanitarie e gestori di servizi pubblici.



Tra le sue principali competenze rientrano la tutela del diritto di accesso agli atti amministrativi, la vigilanza sul rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, la promozione delle pari opportunità e la tutela del diritto alla salute nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari.



Il servizio è completamente gratuito e accessibile a tutti i cittadini. Informazioni e modalità per presentare un’istanza sono disponibili sul sito del Consiglio regionale del Piemonte: https://www.cr.piemonte.it/cms/assemblea/organi-istituzionali/difensore-civico.