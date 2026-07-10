Sette giorni dal 13 luglio

Il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale martedì 14 luglio, dalle 10 alle 18, con Sindacato ispettivo e Question Time alle 14. All’ordine dei lavori, oltre ad alcune nomine, il Disegno di legge 136 “Disciplina per l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili”. L’ordine del giorno è completato da diversi atti d’indirizzo.



Proseguono le sedute delle Commissioni.



Lunedì 13



10.30 Commissione Legalità, presidente Domenico Rossi, conclusioni sul gruppo di lavoro sullo sfruttamento lavorativo particolarmente in agricoltura.



14.30 quarta, presidente Luigi Icardi, audizione della Fondazione Promozione Sociale, sul diritto alle cure per i malati non autosufficienti e le quote sanitarie Rsa.



Martedì 14



Dalle 10 alle 18 Consiglio regionale.



14 Interrogazioni e Question Time.



14 Cal



Mercoledì 15



10 e 14.30 quinta, presidente Sergio Bartoli, esame delle Pdcr 168 sul Piano regionale della qualità dell’aria e 152, sulla combustione all’aperto dei residui vegetali.



12.30 Conferenza dei capigruppo.



Giovedì 16



10 sesta, presidente Paola Antonetto, in congiunta con la prima, presidente Roberto Ravello, sopralluogo presso il Borgo Castello a La Mandria.



14.30 quinta, proseguimento esame delle Pdcr 168 e 152.