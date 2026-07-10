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Agenzia Piemonte Lavoro, settore vitivinicolo, sport e rinnovabili: i principali temi della settimana in Consiglio

Consiglio Regionale Del Piemonte

10 Luglio 2026 10:12:37

Agenzia Piemonte Lavoro, settore vitivinicolo, sport e rinnovabili: i principali temi della settimana in Consiglio
La settimana in Consiglio regionale è stata segnata dall’approvazione in Aula dell’aggiornamento dello Statuto di Agenzia Piemonte Lavoro e da un’attività nelle Commissioni sui temi che riguardano agricoltura, energia, sport e sicurezza sul lavoro.

L'Assemblea ha approvato a maggioranza il nuovo Statuto di Agenzia Piemonte Lavoro, adeguandolo alla legge regionale sul lavoro e la formazione del 2023. La riforma punta a rendere l'ente più moderno ed efficiente, rafforzando il supporto a lavoratori e imprese, semplificando l'organizzazione interna e consolidando il ruolo di indirizzo e vigilanza della Regione.

In Terza Commissione si è invece discusso dello stato di salute del comparto vitivinicolo piemontese. Dal confronto, richiesto per individuare strategie comuni di sostegno al settore, è emerso un quadro fatto di opportunità e criticità: pesano infatti tensioni geopolitiche, dazi e rallentamento della domanda mondiale, ma il Piemonte resta l'unica regione italiana che, nel primo trimestre 2026, ha registrato una crescita dell'export di vino (+0,5%), a fronte del calo nazionale dell'8,2%.

Via libera dalla Commissione Sport alla proposta di legge n. 97 “Misure in materia di orientamento sportivo”, che introduce percorsi di orientamento rivolti ai giovani tra gli 8 e i 14 anni, finalizzati a individuare l’attività motoria o sportiva più adatta a ciascun ragazzo sulla base delle sue attitudini, preferenze e capacità individuali.

Le Commissioni Agricoltura e Ambiente hanno inoltre licenziato a maggioranza il Disegno di legge n. 136, che disciplina l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, compresi gli impianti fotovoltaici su aree agricole.

In Commissione Legalità l'attenzione si è concentrata sulla sicurezza del lavoro stagionale in agricoltura. I tecnici regionali e dell'Asl di Asti hanno illustrato le attività di controllo svolte dagli Spresal, sottolineando l'importanza della formazione e della sorveglianza sanitaria previste dalla normativa per tutti i lavoratori, con particolare attenzione anche a chi presenta difficoltà linguistiche.

Infine, il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole sull'assestamento di bilancio e sulla legge annuale di riordino, chiedendo per entrambi i provvedimenti ulteriori momenti di approfondimento e confronto con il territorio.
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