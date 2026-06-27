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Sette giorni in Consiglio regionale dal 29 giugno

Consiglio Regionale Del Piemonte

27 Giugno 2026 15:18:41

Sette giorni in Consiglio regionale dal 29 giugno
Il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale, martedì 30 giugno dalle 10 alle 13, con Sindacato ispettivo e Question Time alle 15. All’ordine del giorno il disegno di legge 134 sulla semplificazione normativa e amministrativa "Semplifica Piemonte, la proposta di deliberazione 151 di modifica dello statuto della Agenzia Piemonte Lavoro. L’ordine dei lavori è completato da numerosi atti d’indirizzo.

Proseguono le sedute delle Commissioni.

Lunedì 29

14 quarta, presidente Luigi Icardi, informativa della Giunta regionale sul tema del caregiver familiare; determinazioni in ordine al termine delle consultazioni sulla pdl n.109 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare"; parere sul regolamento di attuazione della legge regionale 5/2025 in materia di truffe affettive

Martedì 30

9.30 Giunta per le elezioni

Dalle 10 alle 13 Consiglio regionale.

14 Conferenza dei capigruppo

15 Interrogazioni e Question Time.

Mercoledì 1 luglio

9.30 seconda, presidente Mauro Fava, audizione ATC su gestione del patrimonio di competenza

11.45 sesta, presidente Paola Antonetto, informativa della Giunta regionale in materia di borse di studio

14 sesta, presidente Paola Antonetto, audizione Rete Centri provinciali Istruzione degli adulti (CPIA)

15 terza, presidente Claudio Sacchetto, audizione associazione La Goccia di Lube sui percorsi di reintegrazione sociale e lavorativa delle persone beneficiarie di misure alternative alla detenzione; esame della pdl n. 102 (Istituzione della giornata regionale del lavoratore autonomo)

Giovedì 2 luglio

10 quinta congiunta con la terza, presidente Sergio Bartoli, esame disegno di legge n. 136 recante “Disciplina per l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili”

14.30 quinta, presidente Sergio Bartoli, audizione Unione montana Valle Elvo su ricerca acque minerali e termali nel territorio della Valle Elvo
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