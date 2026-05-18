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Educazione alla legalità economica: premiati gli studenti vincitori di “Ragazzi in aula”.

Consiglio Regionale Del Piemonte

18 Maggio 2026 15:26:48

Educazione alla legalità economica: premiati gli studenti vincitori di “Ragazzi in aula”.
La premiazione del concorso “Ragazzi in Aula”, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, ha chiuso l’incontro dedicato al progetto “Educazione alla legalità economica” della Guardia di Finanza, ospitato allo Spazio Arena Piemonte. Il tema della legalità economica è infatti uno degli argomenti del concorso rivolto alle scuole. Il progetto è stato realizzato anche con l'apporto dell'Osservatorio regionale usura.
A portare il saluto dell’Assemblea legislativa subalpina è stato il componente dell’Udp Salvatore Mario Castello, che ha sottolineato “la gratitudine che tutti dobbiamo alle forze dell’ordine e, tra queste, alla Guardia di Finanza, che tutela con grande dedizione e professionalità, soprattutto nel suo ambito specialistico, i cittadini e lo Stato”.
Alla premiazione hanno partecipato studenti e insegnanti delle classi 4A e 4B dell’Istituto superiore Leardi di Casale Monferrato, della 5B dell’Istituto superiore Luigi Einaudi di Alba e della 2B dell’Istituto superiore Lagrangia di Vercelli.
Alla cerimonia erano presenti anche Valentina Cera dell’Udp, la consigliera regionale Giulia Marro, l’assessore Marina Chiarelli e il senatore Roberto Rosso.
Nel corso dell’incontro, gli ufficiali della Guardia di Finanza hanno illustrato il ruolo e i compiti del Corpo, con particolare attenzione all’attività di contrasto alla criminalità economico-finanziaria, offrendo anche una panoramica sulle diverse specialità delle Fiamme Gialle. Tra i partecipanti anche il generale di Divisione Giovanni Avitabile, comandante regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Guardia di Finanza.
 
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