Sette giorni in Consiglio regionale dal 18 maggio

La prossima settimana prosegue l’attività del Consiglio regionale, presieduto da Davide Nicco, con alcune riunioni delle Commissioni consiliari, come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo.



Questo il programma istituzionale.



Lunedì 18



14.30 quarta, presidente Luigi Icardi, audizione dell’associazione Cuori Blu, sul il modello progettuale “Estate per Tutti – Centri Estivi Inclusivi”. Si prosegue, alle 15.30, per l’audizione di Tecnocad in merito al progetto Last Med e, alle 16.15, per quella con Siud (Società Italiana di Urodinamica).



Martedì 19



10 seconda, presidente Mauro Fava, prime determinazioni Ddl 119 (modifica legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).



10.30 quinta, presidente Sergio Bartoli, prime determinazioni Ddl 141 sulla gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale.



Mercoledì 20



10 seconda, in congiunta con la sesta, presidente Paola Antonetto, sopralluogo al Castello Reale di Racconigi.



12 Conferenza dei capigruppo.



13.15 Cal



14.30 terza, presidente Claudio Sacchetto, gruppo di lavoro sulle politiche industriali per l’occupazione (Odg 516) e approfondimento con la Direzione competitività.



Giovedì 21



9.30 terza, esame Pdcr 156 (Associazione di Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e Bonifica: Intesa interregionale), adeguamento dei termini di durata del mandato del commissario regionale.



10.30 prima, presidente Roberto Ravello, esame Ddl 134 Legge regionale “Semplifica Piemonte” e prime determinazioni sul Ddl 139 (Rendiconto generale per l'esercizio 2025) e sulla Pdcr 155 (Piano di rientro pluriennale del disavanzo regionale).