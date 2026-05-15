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Scoperta la targa dei Diritti umani e civili dedicata agli 80 anni del suffragio universale femminile

Consiglio Regionale Del Piemonte

15 Maggio 2026 10:12:01

Scoperta la targa dei Diritti umani e civili dedicata agli 80 anni del suffragio universale femminile
Scoperta allo Spazio Arena Piemonte del Salone del Libro la targa dei Diritti Umani e Civili dedicata agli 80 anni del suffragio universale femminile.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco hanno compiuto questo gesto simbolico per rendere omaggio a una delle conquiste più importanti della storia democratica italiana, riaffermando il valore della partecipazione e dell’uguaglianza come principi fondanti della vita istituzionale e civile del Paese.

Presenti diversi consiglieri regionali e componenti del Comitato Diritti Umani.

"Questa targa ci richiama ai principi fondamentali della nostra democrazia e della nostra Costituzione, al valore del rispetto e della parità – ha dichiarato Cirio –. La dedico a tutte le donne che si sono battute per ottenere questo riconoscimento e a chi ha avuto la sensibilità di sostenerlo, ricordando anche il ruolo straordinario delle madri costituenti. Quel diritto è stato un passaggio fondamentale nel cammino della nostra Repubblica, ma la piena parità è ancora oggi un obiettivo da raggiungere. Penso alle differenze salariali e alle tante disuguaglianze che persistono: il momento di oggi deve essere anche uno stimolo a continuare il nostro impegno".
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