Studenti piemontesi in viaggio studio a Strasburgo

Ventinove studenti e studentesse di sette istituti piemontesi, vincitori del concorso "Diventiamo cittadini europei", hanno partecipato al viaggio studio a Strasburgo dove hanno avuto l'opportunità di visitare il Parlamento Europeo, assistere a una seduta plenaria e partecipare al gioco di ruolo Parlamentarium, durante il quale hanno potuto simulare l'attività di parlamentare.

Nel pomeriggio l'incontro con gli europarlamentari Giovanni Crosetto (Fdi), Brando Benifei e Irene Tinagli (Pd), Isabella Tovaglieri (Lega), Letizia Moratti (Forza Italia), Benedetta Scuderi (Avs), dove hanno approfondito i temi dell’economia, dell’energia e dell’intelligenza artificaile.



Il giorno successivo, con la visita al memoriale dell'Alsazia-Mosella, hanno potuto vivere un’esperienza immersiva nelle vicende storiche della zona di confine tra Francia e Germania. Tra il 1870 e il 1945 gli abitanti dell’Alsazia e della Mosella (nativi della regione) hanno cambiato nazionalità quattro volte, poiché la regione era diventata un punto critico della rivalità franco-tedesca. Il memoriale, attraverso documenti, video e ricostruzioni dei luoghi originali, racconta della vita lungo la Linea Maginot, le distruzioni della Seconda Guerra mondiale fino alla riconciliazione franco-tedesca e alla ricostruzione dell’Europa. La giornata è proseguita con la visita alla splendida città di Strasburgo, in cui spiccano la chiesa protestante di San Tommaso e la cattedrale di Notre-Dame che ospita l’orologio astronomico, capolavoro del Rinascimento, all’epoca considerato una delle sette meraviglie della Francia.



Gli istituti coinvolti: Liceo classico e musicale Cavour di Torino, Liceo classico Lagrangia di Vercelli, Liceo Regina Margherita di Torino, Liceo artistico, musicale e coreutico Felice Casorati di Novara, Liceo G. Peano di Tortona (Al), IIS L. Einaudi (Alba), IIS E. Fermi di Arona (No).