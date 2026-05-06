Mostra fotografica Edicole Sonore

Presso i locali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale (via Arsenale 14/G a Torino) è stata inaugurata la mostra “Edicole Sonore”, un progetto fotografico di Angelo Artuffo e Massimo Forchino che unisce la musica con il mondo in decadenza delle rivendite dei giornali. Per l’occasione 29 chioschi delle edicole cittadine dismesse hanno ripreso vita attraverso la fotografia diventando palcoscenico per 44 artisti del panorama musicale torinese: un tributo alle edicole dei giornali, ai musicisti e alla fotografia torinese.



Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale, ha aperto la mostra apprezzando “la notevole fantasia e la creatività che animano questo bellissimo progetto fotografico: da una parte le immagini trasmettono il ricordo del passato glorioso delle edicole, dall’altro la musica le fa ridiventare vitali”.



Angelo Artuffo e Massimo Forchino, i fotografi autori della mostra, hanno presentato il video in cui mostrano le varie fasi di realizzazione delle 44 immagini che compongono la mostra. Sono intervenuti anche Roberto Puato, presidente della Fiaf (Federazione italiana associazione fotografiche) che ha collaborato alla realizzazione della mostra, le consigliere regionali Gianna Pentenero e Laura Pompeo (Pd) e la presidente della Commissione cultura del Comune Lorenza Patriarca che ha parlato del bando per la riqualificazione di altre edicole cittadine dismesse. La presentazione è stata animata dalla musica jazz del duo Monica Fabbrini (voce) e Davide Liberti (contrabbasso).



La mostra – visitabile fino al 26 giugno 2026 – è promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche Ets, Jazz School, Museo Eikon Museo. Orari: dal lunedì al giovedì 9 - 12.30 e 14 - 15.30. Venerdì dalle 9 alle 12.30. Ingresso gratuito